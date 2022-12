Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu kostenlosen Retouren

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu kostenlosen Retouren:

"Der Markt kann das aus den Fugen geratene Retouren-Prinzip nicht selbst regeln, hier müsste der Gesetzgeber mit maßvollen Auflagen gegensteuern. Etwa indem er die Online-Händler dazu zwingt, die Kosten für die Rücksendung tatsächlich den Kunden aufzuerlegen. Die würden bewusster bestellen und sich im Vorfeld vielleicht auch eingehender als bisher mit der Frage auseinandersetzen, ob dieses Hemd ihnen in L oder doch besser in XL passt. Zudem würde durch eine Beteiligung der Verbraucher an den Retouren der Wettbewerb mit dem stationären Einzelhandel wieder etwas fairer werden."/yyzz/DP/nas