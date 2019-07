Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Lagarde

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schließt etwas tiefer -- Dow beendet Tag im Minus -- Deutsche Bank befürchtet Milliardenverlust und baut Stellen ab -- BASF kappt Prognose -- Deutsche Wohnen, thyssenkrupp, IAG, Boeing im Fokus

TLG hebt Wert seines Immobilienportfolios deutlich an. Neues Gesetz in New York soll Kongress Zugang zu Trump-Steuern geben. thyssenkrupp-Aktie profitiert zwischenzeitlich von Fantasie um Aufzugssparte. Investor übernimmt Mehrheit an GERRY WEBER-Tochter Hallhuber.