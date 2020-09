Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Maskenpflicht in Schulen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die 'Nürnberger Nachrichten' zu Maskenpflicht in Schulen:

"Was bislang vorliegt, ist nicht immer stimmig. Das beginnt bei Kleinigkeiten wie der Corona-Warn-App. In seinem Hygieneplan verweist das Bildungsministerium darauf, dass die App ein probates Mittel sein kann, wie sich Infektionswege zurückverfolgen lassen. Gleichzeitig untersagt das Haus weiterhin die Nutzung von Handys in der Schule. Andererseits muss eine Klasse 14 Tage in Quarantäne, sollte sich in ihren Reihen jemand infiziert haben - egal, ob die anderen negativ getestet sind oder nicht. Das ist zwar konsequent, aber unlogisch, wenn gleichzeitig jeder Arbeitnehmer sich ohne weiteres mit einem negativen Test aus der Quarantäne befreien kann. Was bleibt, ist die Frage nach der Alternative. Ohne Konzept und Vorsichtsmaßnahmen wären die Schulen bald wieder zu. Das kann niemand wollen."/yyzz/DP/fba