Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Migrations-Gespräch

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Migrations-Gespräch:

"Es ist unfassbar: Friedrich Merz liefert im Schulterschluss mit Markus Söder den Populisten von AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht genau jene Steilvorlage für den Wahlkampf-Endspurt in Brandenburg, der auch in diesem Bundesland diesen Parteien nutzen und die Regierungsbildung ähnlich schwer machen könnte wie in Sachsen und Thüringen. Und zwar dadurch, dass der CDU-Chef die Gespräche mit der Ampel-Koalition zur Begrenzung der illegalen Zuwanderung platzen ließ, nach nur zwei Stunden. Das ist deshalb so unfassbar wie unnötig und auch gefährlich, weil die Regierung sich zu jahrelang unvorstellbaren Zugeständnissen bereit erklärt hat."/DP/jha