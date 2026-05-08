Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu möglichem Ende des Ukraine-Krieges

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges:

"Dann überraschte Putin mit einem Vorschlag, der aufhorchen ließ - was er auch soll: Am liebsten sähe er Gerhard Schröder als Vermittler bei Gesprächen mit den Europäern. Also sein Kumpel, vom Kreml fürstlich besoldet: Ausgerechnet der abgedriftete Ex-Kanzler soll es richten? Zu vermuten ist: Putin will vor allem Verwirrung stiften - und ablenken von seiner immer offensichtlicheren Schwäche. Die zeigt sich zuletzt vielfach."/yyzz/DP/men