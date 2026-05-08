DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.597 -1,7%Euro1,1757 -0,1%Öl105,8 +5,6%Gold4.678 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Tempus AI A40EDP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Altersvorsorgedepot mit 55: Warum Späteinsteiger die höchste Förderquote bekommen Altersvorsorgedepot mit 55: Warum Späteinsteiger die höchste Förderquote bekommen
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu möglichem Ende des Ukraine-Krieges

11.05.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges:

"Dann überraschte Putin mit einem Vorschlag, der aufhorchen ließ - was er auch soll: Am liebsten sähe er Gerhard Schröder als Vermittler bei Gesprächen mit den Europäern. Also sein Kumpel, vom Kreml fürstlich besoldet: Ausgerechnet der abgedriftete Ex-Kanzler soll es richten? Zu vermuten ist: Putin will vor allem Verwirrung stiften - und ablenken von seiner immer offensichtlicheren Schwäche. Die zeigt sich zuletzt vielfach."/yyzz/DP/men