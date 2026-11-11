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Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu möglichen Sparmaßnahmen/Nahverkehr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu möglichen Sparmaßnahmen/Nahverkehr:

"Drei Jahre schon ist der Nahverkehr in Nürnberg auf der Überholspur unterwegs. Die VAG verzeichnet regelmäßig einen neuen Fahrgastrekord, 2025 haben 163,9 Millionen Menschen die Busse und Bahnen des Verkehrsbetriebs genutzt. Was in der einstigen "Autostadt" Nürnberg lange nicht möglich schien: Vergangenes Jahr sind laut Mobilitätsanalyse erstmals mehr Leute in den ÖPNV als ins Auto eingestiegen, um im Alltag in der Stadt unterwegs zu sein. Doch mit Blick auf das Sparpaket der Stadt wird das nicht so bleiben. Natürlich muss auch die VAG ihren Beitrag zur Konsolidierung leisten. Aber in welchem Maß? Falls die Mehrheit des Stadtrats für die vorgeschlagenen Maßnahmen stimmt, rechnet der Verkehrsbetrieb mit 2,8 Millionen weniger Fahrgästen. Die wenigsten werden dann aufs Rad umsteigen, der Großteil sitzt wieder hinter dem Steuer. Die Folgen sind mehr Stau und schlechteres Klima."/DP/jha

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