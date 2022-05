Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu NRW-Wahl/Grüne

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu NRW-Wahl/Grüne:

"Die Grünen wirken auf viele Bürger selbst dann noch überzeugend, wenn sie gegen die eigenen Prinzipien handeln. Also etwa, wenn sie das verhasste Flüssiggas aus Fracking-Gewinnung in rauen Mengen importieren wollen. Warum ist das so? Weil sie Schritt für Schritt klar machen, warum sie das plötzlich tun. Die Menschen warten in einer undurchsichtigen Welt so sehnsüchtig auf Erklärungen, dass sie dieses Verhalten honorieren."/yyzz/DP/stw