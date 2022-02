Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Putin

GO

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneins -- EU und USA: Neue Sanktionen gegen Russland -- BASF macht Milliardengewinn -- Sberbank, Coinbase, Beyond Meat im Fokus

Ukraine-Krieg: Erste russische Einheiten dringen in Kiew vor. ElringKlinger trotzt der Corona-Krise. BVB scheitert in der Europa League - Tieferes Abrutschen in rote Zahlen möglich. Weizenpreis: China hebt Import-Einschränkungen für russischen Weizen auf. Börsengang noch dieses Jahr? VW prüft Umsetzbarkeit von Porsche-IPO.