Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Reformstau in Deutschland

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Reformstau in Deutschland:

"Seit Jahren absehbar ist die wohl größte Herausforderung für Deutschland: die Bevölkerungsentwicklung. Die Baby-Boomer gehen in diesen Jahren in Rente - und viel zu wenige Junge rücken nach. Dass an allen Ecken und Enden Arbeitskräfte fehlen, ist jetzt schon offensichtlich. Aber das ist erst der Anfang eines Engpasses mit Ansage. Auch da hat die Politik zu lange die Augen verschlossen. Und deshalb sind die meisten Attacken von CDU und CSU auf die Ampel gewagt: Für die Fehler der Vergangenheit sind sie mit verantwortlich."/be/DP/jha