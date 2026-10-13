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Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Rückzug von Bärbel Bas

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Rückzug von Bärbel Bas:

"Wie stark, wie durchsetzungs- und kompromissfähig diese Mitte noch ist, das dürfte über die Zukunft dieser Koalition und auch des Landes entscheiden. Die SPD stellt sich neu auf - ohne Bas. Ob mit Lars Klingbeil? Der Finanzminister ließ das offen. Kommt da jetzt schon Manuela Schwesig ins Spiel und an die Spitze, die neue Hoffnungsträgerin der Sozialdemokraten? Erst mal muss sie ihre eigene, linke Koalition auf den Weg bringen. Viele setzen auf Boris Pistorius, den Verteidigungsminister, der sich nach der Zäsur von Magdeburg mit der Wahl des ersten AfD-Landtagspräsidenten als entschiedener und emotionaler Verteidiger der Demokratie für viele überzeugend in Szene setzte - und den manche schon lange für den geeignetsten SPD-Chef halten. Er stünde für einen Kurs der Mitte."/yyzz/DP/stw

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