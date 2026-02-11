DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -0,6%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.662 +0,5%Euro1,1868 -0,1%Öl69,76 +0,2%Gold5.060 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen kaum bewegt -- Deutsche Börse mit Rekordergebnis -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Lufthansa, Commerzbank, BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Batteriezellenproduktion: Tesla schafft entscheidenden Durchbruch - Treiber für die Aktie? Batteriezellenproduktion: Tesla schafft entscheidenden Durchbruch - Treiber für die Aktie?
Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück? Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA kauft Chips weg - kehrt der iKonzern zu Samsung zurück?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Streik beim ÖPNV

12.02.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Streik beim ÖPNV

"Ohne einen funktionsfähigen ÖPNV ist ein gedeihliches Miteinander in unseren, immer mehr an Bevölkerung wachsenden, Städten schwer vorstellbar. All dies bedeutet nicht, dies sei den Autofans versichert, dass Straßen zurückgebaut werden müssen. Es geht um kein Entweder-Oder, sondern um ein Verschieben der Machtverhältnisse auf den innerstädtischen Trassen. Und diese Veränderung, auch das wäre wünschenswert, hat weniger mit Ideologie als mit Vernunft zu tun."/DP/jha