Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Tag der Deutschen Einheit

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Tag der Deutschen Einheit:

"Gefühle sind oft mächtiger als Fakten. Und wenn Parteien da mit Stimmungen auf Stimmenfang gehen, dann treffen sie im aufgewühlteren Osten auf noch mehr Resonanz als im Westen. Wie lässt sich gegensteuern? Mit dem Ernstnehmen von Sorgen, mit handfester Politik gegen diese Sorgen. Und auch mit einem Lob aufs schon Erreichte - gegen jene "merkwürdige Lust am Untergang", die Bundespräsident Steinmeier beklagt: "Man kann die Demokratie auch krankschreiben und in die Depression hineinreden." So ist es. Man kann und darf daher durchaus auch feiern, am Tag der Einheit."/yyzz/DP/he