Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Trump

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump:

"Für die potenziellen Kronprinzen JD Vance und Marco Rubio ist ein im Zeitlupentempo schrumpfender Präsident nämlich eine echte Chance zur eigenen Profilierung. Sie können in den nächsten Jahren aus dem Schatten des Alphatieres und Übervaters heraustreten, das sich für unersetzbar hält. Trump mag langsam schwächer werden, ob das allerdings auch für seine Nachfolger gilt, bleibt abzuwarten. Spätestens nach den Midterm-Wahlen zum Kongress und Senat, die das Potenzial einer Denkzettelwahl haben, werden sich die Konturen neu herausschärfen."/DP/jha