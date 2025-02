Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Trump/Diplomatie

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump/Diplomatie:

"Es scheint so, als ob Donald Trump und seine Getreuen als Kinder zu viel "Risiko" gespielt haben. Das Strategiespiel fußt darauf, die Welt zu erobern, ohne Rücksicht auf Verluste. Es liegt an Europa, den Spielern in Übersee mit einer starken Allianz Paroli zu bieten. Allzu lange bleibt dazu keine Zeit mehr. Nationale Alleingänge sollten deshalb rasch beendet werden. Herrscher wie Trump und Putin könnten sonst auf die Idee kommen, Europa unter sich aufzuteilen."/yyzz/DP/ngu