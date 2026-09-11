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Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu TUM-Studie/E-Autos

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu TUM-Studie/E-Autos:

"Gänzlich absurd ist, was CSU und Freie Wähler aus der E-Auto-Studie der TU München folgern. Für ihre Parteichefs Markus Söder und Hubert Aiwanger zeigt sie, dass das Aus vom Verbrenner-Aus kommen müsse, weil es auf falschen Annahmen beruhe. Abstruser geht es kaum - und es wird auch den TUM-Forschern nicht gerecht. Weder haben sie das gefordert, noch haben sie behauptet, E-Autos hätten keinen Klimavorteil. Den bestätigen sie definitiv; strittig ist nur seine Höhe. Söder und Aiwanger aber missbrauchen ihre Arbeit als Beleg für das Gegenteil. Und das, obwohl beide intelligent genug sind für die korrekten Schlüsse aus den Zahlen. Sie verstehen sie nur vorsätzlich falsch - zum Schaden aller, die in den von Abgas geplagten Städten leben müssen. Denn egal, wie man es dreht und wendet: Aus einem Verbrenner strömt immer dreckige Luft. Aus einem E-Auto nicht."/yyzz/DP/men

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