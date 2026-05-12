DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.169 +0,9%Euro1,1735 -0,1%Öl106,5 -1,1%Gold4.702 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu UN/aktueller Kriege und Krisen

13.05.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu UN/aktueller Kriege und Krisen:

"Die Weltorganisation bietet ein trauriges Bild. Zwei ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sind selbst aktive Kriegspartei - Russland in der Ukraine und die Vereinigten Staaten im Iran. Der Dritte im Bunde, China, hat Tibet brutal unterworfen, ebenso das Volk der Uiguren (sowie andere ethnische Minderheiten) und droht regelmäßig, sich das vor seiner Küste gelegene Taiwan einzuverleiben. (...) Der Rat hat als Friedenshüter ein massives Glaubwürdigkeits-Defizit."/yyzz/DP/he