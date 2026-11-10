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Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Weltklimakonferenz COP 31

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Weltklimakonferenz COP 31:

"Es ist daher leider nicht erstaunlich, aber sehr bezeichnend, dass der Kanzler gar nicht erst nach Antalya fährt. Das Thema Klimaschutz steht vor allem bei den Unions-Vertretern dieser Koalition ziemlich weit unten auf der Prioritätenliste. Das dürfte sich rächen: Längst überholen andere Industrienationen uns - auch mit grüner Technik. Und: Je früher wir unabhängig werden von fossilen Energien, desto rascher sinkt auch das Risiko, von Autokraten in Moskau oder (bisher) Washington, in Katar oder Saudi-Arabien abhängig und damit auch erpressbar zu sein."/DP/jha

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