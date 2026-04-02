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Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Zuckersteuer

07.04.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Zuckersteuer:

"Bundeslandwirtschaftsminister Alois Reinhard (CSU) beispielsweise lehnt eine Abgabe auf das süße weiße Kristall mit dem Argument ab, dass Übergewicht bei Kindern ja auch von Bewegungsmangel herrühren könne. (...) Und der bayerische Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern sieht eher die Eltern in der Pflicht, den Softdrink-Konsum ihrer Kinder einzuschränken. (...) Völlig von der Hand weisen lassen sich die Argumente der beiden Politiker dennoch nicht - auch wenn es eine Selbstverpflichtung der Industrie längst gibt, die bislang aber nahezu wirkungslos blieb."/yyzz/DP/he