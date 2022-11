Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum geplanten Führungswechsel bei Adidas

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum geplanten Führungswechsel bei Adidas:

"Sollte der sich anbahnende Wechsel an der Adidas-Spitze tatsächlich vollzogen werden, wäre dies nur der letzte Schritt einer längst gelebten Normalität. Zumal weder Puma noch Adidas Zeit für Nostalgie-Pflege haben. Beide Marken müssen sich in einem hartumkämpften globalen Markt behaupten, der noch dazu von einem schier unerreichbaren Branchenprimus Nike beherrscht wird. In diesem Wettrennen hat Gulden, der mit Puma den deutlich kleineren Konzern lenkt, auf beeindruckende Art und Weise den Abstand zur deutschen Nummer eins Adidas verkürzt - weil der Mann Emotionen wecken kann."/be/DP/he