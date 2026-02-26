DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.475 +0,5%Euro1,1807 +0,1%Öl71,00 +0,1%Gold5.193 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX schließt moderat höher -- US-Börsen uneinheitlich -- NVIDIA: Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, Salesforce im Fokus
Top News
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Bares Geld sparen: Für wen sich ein Steuerberater tatsächlich lohnt Bares Geld sparen: Für wen sich ein Steuerberater tatsächlich lohnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Heizungsgesetz

27.02.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Heizungsgesetz:

"Das Ganze erinnert ans Aus vom Verbrenner-Aus. Auch da wird eine (noch wichtigere) Branche verunsichert. Deutschland bremst, fährt zweigleisig und sieht zu, wie andere Staaten uns mit modernerer, günstigerer und umweltfreundlicher Technik überholen. Nachhaltig ist das nicht, zukunftsfähig auch nicht - aber: Union und SPD glauben, ein nerviges Thema vom Tisch zu haben. Ein peinliches Kapitel populistischer Politik."/DP/jha