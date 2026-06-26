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Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Linksruck bei den US-Demokraten

29.06.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten"' zum Linksruck bei den US-Demokraten:

"Bei den Vorwahlen zum Repräsentantenhaus gelang allen drei von Zohran Mamdani unterstützten Kandidaten im Big Apple der Tagessieg. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil zwei der drei Kandidaten aus dem linken Mamdani-Flügel demokratischen Amtsinhabern die Kandidatur streitig machen konnten, die für moderatere eher sozialdemokratische Positionen standen. (...) Donald Trump und seine Republikaner, aber auch jene Demokraten, die in den alten Mustern denken, werden sich bei den Midterms warm anziehen müssen."/yyzz/DP/he