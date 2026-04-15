Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Tankrabatt der Regierung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Tankrabatt der Regierung:

"Nicht wieder ein 9-Euro-Ticket einzuführen, ist eine verpasste Chance. Die Chance, Menschen zum Umsteigen zu bewegen - gerade in Ballungsgebieten ist der ÖPNV eine bessere Alternative, als viele denken. Die Mineralölindustrie wird nun erst einmal schlau genug sein, die Preise zum Start des Tankrabatts entsprechend zu senken - und schlau genug, sie danach, wenn keiner mehr so recht hinschaut, schleichend zu erhöhen."/DP/jha