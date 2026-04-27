DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5800 -4,2%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.568 -0,7%Euro1,1714 -0,1%Öl109,3 +0,9%Gold4.671 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- US-Börsen schließen wenig bewegt -- Aktien von SK hynix und TSMC mit Rekorden -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon im Fokus
Top News
Aktien von Newmont, Barrick & Co.: Sollten Anleger jetzt auf Bergbauaktien setzen? Aktien von Newmont, Barrick & Co.: Sollten Anleger jetzt auf Bergbauaktien setzen?
Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet Tesla-Aktie: 400-Millionen-Steuervorteil durch Profit Shifting - was das für Anleger bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Diskussion um ein Fleisch-Werbeverbot

28.04.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Diskussion um ein Fleisch-Werbeverbot:

"Discounter, die öffentlich Fleisch bewerben, werben in der Regel nicht für Bio-Ware. Sie locken ihre Kunden mit Billigstprodukten, das Kilo weit unter zehn Euro. Niemand kann ernsthaft glauben, dass diese Tiere jemals frische Luft geatmet oder die Sonne gesehen haben. Ihr Leben war eine Qual. Die Werbung suggeriert anderes."/DP/jha