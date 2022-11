Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Erbschaftssteuer

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Erbschaftssteuer:

"Wer ein Mietshaus in einer Großstadt erbt, wird es in der Regel an einen Investor verkaufen müssen, damit er die fällige Steuer begleichen kann. Außer, die Mieten sind bis an die Grenze des Erlaubten ausgeschöpft, und selbst dann reicht es oft noch nicht. Beides ist weder im Sinn des Gesetzgebers noch der Gesellschaft. Denn es bestraft die, die ihre Mieter schonen. Und bevorzugt jene, die Kapital erben. Höhere Freibeträge spielen, wenn überhaupt, für kleine Immobilien oder Firmen eine Rolle. Tatsächlich ist eine umfassende Reform der Erbschaftssteuer überfällig, die die Ungerechtigkeiten behebt und nicht nur an den Symptomen herumdoktert."/be/DP/men