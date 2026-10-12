DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.366 +0,6%Bitcoin 74.897 +0,3%Euro 1,1207 +0,1%Öl 103,6 -1,1%Gold 4.193 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Euphorie um den 1.FC Nürnberg

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Euphorie um den 1.FC Nürnberg:

"Das jüngste Team der Liga steht für Spektakel und Ernsthaftigkeit gleichermaßen. Gemeinsam mit Ausnahmekönnern wie Mohamed Ali Zoma, Finn Ole Becker oder Adam Markhiev spielen junge, fränkische Fußballspieler wie Jan Reichert, Tim Janisch oder Eric Porstner inzwischen sehr selbstverständlich Zweitliga-Spitzenfußball. Auch Trainer Miroslav Klose ist ein Gesicht des 1. FC Nürnberg geworden, ein freundlicher Botschafter eines Vereins, von dem man bis kurz vor dem Start in diese Spielzeit dachte, er sei abgehängt worden in der Fußball-Moderne."/yyzz/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.