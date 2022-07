Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Gaskrise/Nord Stream 1

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Gaskrise/Nord Stream 1:

"Es war richtig - auch das muss jetzt endlich mal gesagt werden -, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Regierung nicht schon vor Monaten die Gasimporte aus Russland stoppten. Das hatten damals einige Menschen gefordert - in der Hoffnung, den Diktator so zum Einlenken zu bewegen. Nicht auszudenken, wie wir heute zittern müssten, wenn in den vergangenen Wochen nicht wenigstens die Gasspeicher weiter gefüllt worden wären und die Industrie nicht an Notfallplänen hätte arbeiten können. Das drohende Energiechaos wäre noch größer - und damit auch die Gefahr der sozialen und gesellschaftlichen Verwerfungen in Deutschland."/be/DP/men