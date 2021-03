Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Kehrtwende der Kanzlerin

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Kehrtwende der Kanzlerin:

"Einmal mehr zeigen solche Entscheidungen, wie groß die Distanz zwischen den Sorgen und Nöten der meisten Menschen sowie dem politischen Spitzenpersonal in Pandemiezeiten geworden ist. Wer einen Zusatzfeiertag am Gründonnerstag ernsthaft in Erwägung zieht, der hat schon lange nicht mehr in einem übervollen Supermarkt eingekauft. Es mangelt an Empathie, es mangelt an Alltagstauglichkeit und es mangelt leider auch an Professionalität - das politische Spitzenpersonal Deutschlands hat leider kollektiv versagt."/yyzz/DP/fba