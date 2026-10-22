DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 11,06 +2,1%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.718 -1,6%Euro 1,1244 +0,1%Öl 110,7 +1,7%Gold 4.091 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' über Ukraine-Politik

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" über Ukraine-Politik:

"Offenbar will der US-Präsident angesichts rapide fallender Umfragewerte unmittelbare vor den Zwischenwahlen zeigen, dass ihm Sanktionen gegen einen Aggressor völlig schnuppe sind, wenn es um das Wohl des amerikanischen Autofahrers geht. So gut es gerade auch mit Blick auf Moskau ist, dass die demokratischen Parteien in Deutschland bei der Ukraine-Hilfe gar keine Diskussionen aufkommen lassen - es birgt auch Gefahren. In der Bevölkerung entsteht der Eindruck, die Gelder würden in einem Fass ohne Boden versinken. Wer verhindern will, dass aus dieser Thematik die Radikalen weiter Kapital schlagen, muss die Ukraine-Hilfe endlich besser erklären - oder ihr Ziele setzen."/yyzz/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.