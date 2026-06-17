DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 -1,4%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.779 -0,4%Euro1,1518 +0,1%Öl78,63 ±-0,0%Gold4.312 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- US-Leitzins unverändert -- BMW kappt Prognose -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte Experte warnt: Warum eine IPO-Welle mit SpaceX, OpenAI, Anthropic & Co. den Aktienmarkt belasten könnte
SpaceX-Chefin Gwynne Shotwell - eine Kurzbiografie SpaceX-Chefin Gwynne Shotwell - eine Kurzbiografie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Abschluss des G7-Gipfels

18.06.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Abschluss des G7-Gipfels:

Die Frage begleitet alle G7-Gipfel seit Jahren: Was bringen diese aufwändig organisierten Zusammenkünfte auf höchster Regierungsebene eigentlich? (...) Vor allem das peinlich anmutende Umschmeicheln von US-Präsident Donald Trump war keine Darbietung europäischen Selbstbewusstseins. Historisch war dieser Gipfel nicht, aber allein, dass er nicht zum totalen Fiasko wurde, erscheint in diesen Zeiten schon wie ein Erfolg./yyzz/DP/stk