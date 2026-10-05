DAX 25.231 +1,2%ESt50 6.239 +1,0%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 12,18 +4,7%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 77.279 +0,5%Euro 1,1176 -0,7%Öl 101,5 -0,8%Gold 4.144 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Amthor/Strandkorb

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Amthor/Strandkorb:

"Am Ende hat Amthor dann doch einen Fehler gemacht: Er knickte vor der virtuellen Lynchjustiz ein, spendete den Strandkorb einem Wohnheim für Behinderte und ließ seine Kapitulation hochoffiziell durch einen Regierungssprecher verkünden. Dabei hätte sich die ganze Angelegenheit wohl im wahrsten Sinne des Wortes leicht aussitzen lassen, da der Internet-Mob erfahrungsgemäß schnell nach einem neuen Opfer giert. So aber können die Hetzer einen Triumph bejubeln und sich ermutigt fühlen. Was wird wohl als Nächstes skandalisiert? Familienfotos auf dem Schreibtisch?"/yyzz/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.