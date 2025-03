Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu bayerischem Streit über das Sondervermögen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu bayerischem Streit über das Sondervermögen:

"Wenn Markus Söder die FW in einer möglichen Krisensitzung des bayerischen Koalitionsausschusses umstimmen will, hat er außer dem Winken mit dem Scheckbuch keine guten Argumente. "Im Vertrag unserer Bayern-Koalition steht schließlich ein klares Nein zur Aufweichung der Schuldenbremse - unterschrieben von Markus Söder", erinnert Mehring. Die "Bayern-Koalition" werde "sicher nicht daran zerbrechen, dass wir Freien Wähler uns an den eigenen Koalitionsvertrag halten." In der CSU sehen das nicht alle so."/yyzz/DP/ngu