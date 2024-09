Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Besetzung der EU-Kommission

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Besetzung der EU-Kommission:

"Für eine Einschätzung des Zustands der EU lohnt ein Blick in den Jahreskalender. Daran lässt sich ablesen, wie qualvoll schleppend alles in der Gemeinschaft läuft, was vorneweg daran liegt, dass sie zu sehr mit sich selbst und internen Machtspielchen beschäftigt ist. Warum muss das Prozedere um die Besetzung des Kabinetts so lange dauern, wenn die drängenden Probleme dieser Zeit wie die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, der Kampf gegen den Klimawandel, der Umgang mit Migration oder die Gefahren durch Russlands Angriffskrieg Antworten erfordern?"/DP/jha