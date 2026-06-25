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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Bewerbungen für die Bundeswehr

26.06.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bewerbungen für die Bundeswehr:

"Die neuen Herausforderungen für die Streitkräfte wie Drohnensteuerung oder -abwehr oder Maßnahmen gegen Angriffe im digitalen Raum dürften ein Übriges dazu getan haben, mehr Männer anzulocken. Sie führen nebenbei das Argument ad absurdum, dass ein Dienst bei der Bundeswehr, selbst wenn es ein Pflichtdienst ist, hinderlich bei einer späteren Karriere im Zivilleben wäre. Das war noch nie richtig; wer wollte, konnte dem Wehr- oder Ersatzdienst schon immer Pluspunkte abgewinnen, allein deshalb, weil er neue und andere Menschen aus anderen sozialen Umfeldern kennenlernen und mit ihnen auskommen musste."/yyzz/DP/stw