Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Corona-Impfungen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung' zu Corona-Impfungen:

"Es muss alles getan werden, um einen erneuten Lockdown im Herbst zu verhindern - und das geht nur mit Impfen. Die Impfstoffe helfen bislang auch gegen die neu aufgetretenen Mutationen. Es ist deshalb nicht hinnehmbar, dass es langsam ein Problem wird, was man mit den Impfstoffen, deren Haltbarkeitsdatum abläuft, macht und gleichzeitig die Impfquote nur noch sehr langsam nach oben geht. Impfverweigerung hat in der Regel nichts mit individueller Freiheit zu tun: Es ist ein rücksichtsloses Verhalten gegenüber Familienmitgliedern, Kollegen, Freunden und Nachbarn, die ohne Not in Gefahr gebracht werden, sich anzustecken."/yyzz/DP/he