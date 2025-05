Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Debatte um Asyl-Zurückweisungen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Debatte um Asyl-Zurückweisungen

National und international ist die "Zurückweisungs"-Asyldebatte von Scheinheiligkeit durchsetzt. In der SPD meckern etliche über den Koalitionsvertrag, den ihre Partei geschlossen hat. EU-Länder wie Polen, Österreich und auch die Schweiz finden das Zurückweisen gar nicht gut, obwohl gleich mehrere EU-Länder immer wieder illegale "Pushbacks" an ihren Grenzen vornehmen oder - wie Österreich 2015 - in der Vergangenheit vorgenommen haben. Italien hat darüber hinaus bisher so gut wie keine Asylbewerber aus Deutschland zurückgenommen, die über seine Außengrenzen in die EU eingereist sind - alles rechtswidrig./yyzz/DP/zb