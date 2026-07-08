DAX 25.465 -1,4%ESt50 6.320 -1,2%MSCI World 4.843 -0,4%Top 10 Crypto 8,41 +0,1%Nas 25.819 -1,2%Bitcoin 54.901 -1,1%Euro 1,1415 +0,1%Öl 76,1 +0,2%Gold 4.134 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Einser-Flut unter Abiturienten

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Einser-Flut unter Abiturienten:

"Die Lehrer und Schulleiter, welche die Einser-Flut auslösen, stellen sich natürlich vor ihre erfolgreichen Schüler. Das ehrt sie und das müssen sie auch, aber große Fragezeichen bleiben. Zumal andererseits festgestellt wird, dass die von PISA gemessenen Leistungen der Schüler in Grund- und Mittelschule sowie Unterstufe der Gymnasien seit Jahren nach unten zeigen. In einem Interview behauptete Pädagogik-Professor Zierer: "Die jetzige Schülerschaft ist in nahezu allen Messungen des Bildungsbereichs schlechter als die vorausgehende Schülerschaft."/DP/jha

Werbung