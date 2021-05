Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Elektromobilität

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Elektromobilität

Große Autokonzerne sind wie Öltanker: Ist erst einmal eine Richtung eingeschlagen, ist ein rascher Kurswechsel so gut wie ausgeschlossen. Dabei täten Industrie und auch Politik gut daran, auch andere Antriebskonzepte als die ohne Zweifel wichtige Elektrifizierung voranzutreiben - um auf allen Märkten dieser Welt wettbewerbsfähig zu sein. Wir sollen aber offenbar möglichst alle in spätestens zehn Jahren in Batterieautos sitzen. Ob das der beste Weg zur Klimaneutralität ist, können wir nicht sagen, weil Alternativen nicht ernsthaft verfolgt werden. Möglicherweise rennen wir alle von der Politik getrieben in eine Sackgasse, an deren Ende es gar kein Auto mehr gibt wie wir es kennen./yyzz/DP/zb