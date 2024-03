Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Erbin Engelhorns Verhältnis zum Wohlstand

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Erbin Engelhorns Verhältnis zum Wohlstand:

"Marianne Engelhorn, Nachfahrin von BASF-Mitgründer Friedrich Engelhorn und von ihrer Großmutter großzügig bedacht, will jedenfalls stärker besteuert werden, besser noch: sich von ihrem Erbe lösen und es für Projekte spenden, die im weitesten Sinne die Demokratie stärken sollen. Über die Förderungswürdigkeit sollen 50 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger in einem "Guten Rat für Rückverteilung" befinden. Das klingt alles wie eine überschießende Form von Menschenfreundlichkeit. Sie, die Erbin einer Industriellenfamilie, habe das ganze Geld ja gar nicht verdient, und wenn Sie es eigenhändig oder kraft ihres Geistes verdient hätte, hätte sie es auch nicht verdient. Weil man so viel Geld nur verdienen könne, wenn man andere Menschen ausbeute, über den Tisch ziehe und im Übrigen die Natur schädige. So in etwa funktioniert die Logik der jungen Frau aus Wien. Eine verquere Logik."/nme/DP/ngu