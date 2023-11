Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Flüchtlinge als Chance für Arbeitsmarkt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Flüchtlinge als Chance für den Arbeitsmarkt:

"Natürlich hat nicht jeder einzelne von ihnen genau die Qualifikation, die es für die Fachkräftejobs in Deutschland braucht - aber zahlreiche von ihnen haben in ihrer Heimat bereits gearbeitet, manche sogar studiert oder eine Ausbildung gemacht. Diese Chance sollten wir nutzen und ihnen die Möglichkeit bieten, zu arbeiten. Es wäre für sie eine Chance, Teil der Gesellschaft zu werden und nicht am Rande in überfüllten Unterkünften zu versauern. Und es wäre eine Chance für die deutsche Wirtschaft."/DP/jha