Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Frankreichs Atomenergie-Kurs

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Frankreichs Atomenergie-Kurs:

"Risiken oder die heikle Frage der Entsorgung oder Aufbewahrung von Atommüll werden kaum thematisiert. Eine breite öffentliche Debatte über dieses wichtige Thema, wie sie in einer Demokratie selbstverständlich sein sollte, ist unerwünscht. Anders als oft angenommen, existiert eine Anti-Atomkraft-Bewegung in der Zivilgesellschaft. Präsident Emmanuel Macron könnte nun mit dem Ziel des Baus von mindestens sechs neuen Reaktoren die Energiepolitik seines Landes über Jahrzehnte prägen. Hoch problematisch ist dabei, dass keine Debatte darüber in der Gesellschaft stattfindet. Ein Mann bestimmt - mit enormen Auswirkungen für die Zukunft seines Landes."/DP/jha