DAX25.178 ±-0,0%Est506.071 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -8,7%Nas26.675 +0,1%Bitcoin62.871 -1,6%Euro1,1595 -0,3%Öl97,74 +2,9%Gold4.379 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: Asiens Börsen tiefrot -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Uber stockt erneut bei Delivery Hero auf
Top News
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX dürfte nachgeben - KOSPI in Südkorea sackt ab Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX dürfte nachgeben - KOSPI in Südkorea sackt ab
Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet Salesforce-Aktie von mauem Ausblick belastet: SAP-Konkurrent verdient im 1. Quartal nicht so viel wie erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Führungsdebatte in der CSU

28.05.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Führungsdebatte in der CSU:

"In der Partei sind sie sich uneins, wie ernst die Lage für Söder tatsächlich ist. Das Söder-Lager greift Weber an, wirft ihm Illoyalität sowie fehlende eigene politische Tiefe vor und betont, genau über Webers Punkte denke Söder laut und öffentlich nach. Die klassische Vorwärtsverteidigung also. Doch da sind auch jene, die an der Basis aufnehmen, was die Klientel denkt und fordert. Da sei Feuer unterm Dach, heißt es, die Stimmung im Keller - nicht trotz, sondern wegen Söder. Der steuert mit seinem "Ich habe verstanden"-Imagewechsel gegen. Doch Söder ist vom Gestalter zum Getriebenen geworden. Und noch ist nicht absehbar, welche Eigendynamik die Sache gewinnt, auch in der CSU. Oder gerade in ihr."/yyzz/DP/men