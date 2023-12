Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Greta Thunbergs Völkermord-Aussage

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Greta Thunbergs Völkermord-Aussage:

"Israel aber vorzuwerfen, es wolle das palästinensische Volk auslöschen - nichts anderes bedeutet Genozid -, es gehe also so vor, wie die Nazis gegen die Juden, ist unhaltbar, geschichtsverfälschend und indiskutabel. "Fridays for Future" in Deutschland muss sich von Greta Thunberg vollständig lösen, um im Ringen um den Klimaschutz weiter mitreden zu können."/ra/DP/ngu