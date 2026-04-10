DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin60.668 +0,2%Euro1,1685 +0,1%Öl102,2 +8,4%Gold4.722 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Nike 866993 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant BioNTech-Aktie vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant
So funktionieren Aktienanleihen So funktionieren Aktienanleihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Grünen-Vorstoß für muslimische Feiertage

13.04.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Grünen-Vorstoß für muslimische Feiertage:

"... der Ruf nach einem staatlich anerkannten Zucker- oder Opferfest ist ja nur eine von 24 Forderungen, mit denen eine angebliche "strukturelle Benachteiligung" und "anhaltende Diskriminierung" von Muslimen bekämpft werden soll. Mit diesen Formulierungen drängen die Grünen ihre in der Regel durchaus stolzen und selbstbewussten "Schützlinge" in eine geradezu entwürdigende Opferrolle, was aber für das eigentliche Ziel in Kauf genommen wird. Dieses besteht in der Abschaffung oder zumindest Relativierung einer ihren Multikulti-Visionen entgegenstehenden christlich-abendländischen Leitkultur..."/yyzz/DP/he