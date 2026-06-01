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Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Grundsteuerreform

02.06.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Grundsteuerreform:

"Der Freistaat Bayern hätte es ein wenig einfacher machen können, wenn er die für jede Gemeinde errechnete Grundsteuer transparent gemacht hätte. Aber das hat er nicht, obwohl die Finanzbehörden über jeden einzelnen kommunalen Euro genau Bescheid wissen müssten. Man wolle Gemeinden nicht "an den Pranger" stellen, blockten die Regierungsfraktionen ab. Das führt geradewegs zu einem Verdacht: Die Landtagsmehrheit stellt sich schützend vor die Kommunalpolitiker, die im Windschatten der Reform mehr Einnahmen erschwindeln wollen. Ein Beitrag für mehr Vertrauen der Bürger in den Staat war das sicher nicht."/DP/jha