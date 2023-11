Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Habeck/Haushaltsurteil

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Habeck/Haushaltsurteil:

"Robert Habeck nervt die Klatsche aus Karlsruhe offenbar nachhaltig. Mit beleidigtem Unterton in der Stimme lässt der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister die Bürgerinnen und Bürger wissen, sie könnten ja das "Dankesschreiben" für höhere Gas- und Strompreise an die CDU und CSU schicken; denn die Union sei es ja gewesen, die mit ihrer - vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreichen - Klage gegen die Umwidmung von Corona-Kreditermächtigungen in den sogenannten Krisen- und Transformationsfonds erst dafür gesorgt habe, dass möglicherweise auch andere "Sonderhaushalte" zur Disposition stünden. Zum Beispiel der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ebenfalls gegründet während der Corona-Pandemie, aus dem nun die Preisbremsen für Strom und Gas bezahlt werden."/yyzz/DP/ngu