Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu IAA/Mobilitätswende

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu IAA/Mobilitätswende:

"Das Lastenfahrrad steht für eine neue Genügsamkeit, mit der man der Luftverschmutzung, dem raumgreifenden Kraftfahrzeugverkehr und dem staubedingten Stillstand in den Städten begegnen will. Skeptiker sehen darin eher ein Ausdrucksmittel für eine städtische junge Oberschicht, die sich - Stichwort Gentrifizierung - ein solches (auf Fahrradwegen ebenfalls raumgreifendes) Verkehrsmittel auch leisten kann. Den Vertretern einer neuen Klimapolitik mag das egal sein. Sie nehmen das Lastenfahrrad als ein Symbol der Zeitenwende. Trotz der nach wie vor vielgekauften und PS-starken SUVs. Doch auf der IAA in München sind auch 70 Hersteller von Fahrrädern, speziell E-Bikes und Lastenfahrräder, vertreten. Ein spürbarer Wandel."/yyzz/DP/nas