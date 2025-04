Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Koalitionsvertrag

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Koalitionsvertrag:

"Insgesamt ist zu hoffen, dass die versprochene Geschlossenheit der Bundesregierung Bestand hat. Das wäre das wichtigste innenpolitische Signal, das am Ende auch zu dem dringend nötigen Wiedererstarken der politischen, der bürgerlichen Mitte in Deutschland führen kann. Ob dafür nun wirklich die Frage so wichtig ist, wer beim Durchsetzungswettkampf gewonnen hat, darf bezweifelt werden."/yyzz/DP/men