Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Konsequenzen aus der Ahrtal-Flut

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Konsequenzen aus der Ahrtal-Flut:

"In der Tat gibt es gute Gründe, dass der Katastrophenschutz bei den Ländern, und damit bei den Landkreisen und Kommunen, bleibt. Denn dort sollte man am besten wissen, was die Hilfsorganisationen brauchen, wie die ortstypischen Anforderungen an den Katastrophenschutz sind - und wie die Meldeketten zu organisieren sind. Dass es daran im Kreis Ahrweiler fehlte, bedeutet nicht automatisch, dass die Länderzuständigkeit das Problem ist. Sache des Bundes wäre es, die Länder bei der Katastrophenvorsorge besser zu unterstützen."/ra/DP/men