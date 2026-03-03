DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.276 -1,0%Euro1,1600 -0,1%Öl82,56 +0,7%Gold5.164 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: Dow schließt schwächer -- DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Hohe Energiepreise: Das sollte beim Anbieterwechsel von Strom und Gas beachtet werden Hohe Energiepreise: Das sollte beim Anbieterwechsel von Strom und Gas beachtet werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Macron/EU

04.03.26 05:34 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Macron/EU:

"Wenn Bundeskanzler Merz sich gegenüber den Forderungen Macrons taub stellt, hat das auch mit Blick auf die Innenpolitik gute Gründe. Nicht nur, dass eine Vergemeinschaftung der Schulden eine Grundgesetzänderung voraussetzen würde: Es wäre verheerend, wenn etwa die AfD mit dem Argument gegen die EU zu Felde ziehen konnte, deutsche Steuerzahler müssten immer länger arbeiten, damit französische Rentner spätestens mit 63 Jahren dem Boule-Spiel frönen können."/yyzz/DP/stw