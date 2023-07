Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Merz

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Merz:

"Merz redet sich und seine CDU noch um Kopf und Kragen. Dabei braucht Deutschland dringend eine konservative Partei auf der Höhe der Zeit, ob nun in der Regierung oder in der Opposition. Er muss einfach bei solchen Gelegenheiten sowohl glasklar sein als auch sachlich differenzieren. Das kann deshalb nicht heißen, mal eben eine Phrase rauszuhauen, die AfD-Demagogie bedient, und hinterher zurückzurudern. Damit lässt er selbst wohlwollende Wähler ratlos zurück. Was der Vorsitzende der größten deutschen Partei vor Millionen Zuschauern sagt, muss Hand und Fuß haben, sonst sollte er lieber schweigen. Stattdessen schießt er immer mal wieder Eigentore, und die AfD muss ihm noch nicht einmal das Stöckchen hinhalten."/yyzz/DP/nas